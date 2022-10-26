Директора Собчак и бывшего главреда Tatler попросили арестовать

Следствие просит арестовать директора Собчак Суханова и экс-главреда Tatler Романовского

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу коммерческому директору телеведущей Ксении Собчак Кириллу Суханову и бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому, которых обвиняют в вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В поступившем материале содержится просьба об аресте фигурантов дела до 24 декабря. Оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса РФ («Вымогательство, то есть завладение чужим имуществом с помощью шантажа»).

Расследованием занимается Главное следственное управление московского главка МВД.

О задержании Суханова и Романовского в рамках уголовного дела стало известно 25 октября. Они фигурируют в деле о вымогательстве у высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний через Telegram-каналы.

По делу также проходит Собчак.