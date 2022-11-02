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14:28, 2 ноября 2022Россия

Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля

Сенатор Нарусова подтвердила наличие у Ксении Собчак гражданства Израиля
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова подтвердила наличие у ее дочери Ксении Собчак гражданства Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с тем парламентарий заявила, что в скором времени журналистка вернется в Россию. Никакого статуса по уголовному делу у Собчак нет, добавила Нарусова.

О том, что журналистка получила гражданство Израиля, издание Haaretz писало в апреле. Согласно его данным, паспорт страны также был оформлен на сына Собчак. До этого, в марте, она сообщала, что у нее есть только российское гражданство, а других паспортов нет.

26 октября стало известно, что Собчак заметили при пересечении границы Белоруссии и Литвы. Глава департамента госбезопасности прибалтийского государства подтвердил, что журналистка находится на территории страны и, как гражданка Израиля, имеет право там пребывать без визы.

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Сергей Истомин
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