Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля

Сенатор Нарусова подтвердила наличие у Ксении Собчак гражданства Израиля

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова подтвердила наличие у ее дочери Ксении Собчак гражданства Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с тем парламентарий заявила, что в скором времени журналистка вернется в Россию. Никакого статуса по уголовному делу у Собчак нет, добавила Нарусова.

О том, что журналистка получила гражданство Израиля, издание Haaretz писало в апреле. Согласно его данным, паспорт страны также был оформлен на сына Собчак. До этого, в марте, она сообщала, что у нее есть только российское гражданство, а других паспортов нет.

26 октября стало известно, что Собчак заметили при пересечении границы Белоруссии и Литвы. Глава департамента госбезопасности прибалтийского государства подтвердил, что журналистка находится на территории страны и, как гражданка Израиля, имеет право там пребывать без визы.