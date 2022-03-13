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Собчак рассказала о своем гражданстве

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у нее есть только российское гражданство

Кадр: Осторожно: Собчак / Youtube

Журналист и телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске своего YouTube-шоу рассказала, что у нее есть только российское гражданство, а других паспортов нет.

По ее словам, мир, «который еще вчера был открытым и простым», сегодня стал непонятным. «Особенно для нас: людей, у которых нет других паспортов, кроме российского», — заявила Собчак. Сама ведущая добавила, что собирается вернуться в Россию «в ближайшее время».

В мае прошлого года Собчак комментировала слухи о наличии у нее израильского гражданства, называя подобные утверждения ложью. Предполагалось, что паспорт Израиля у нее был, по крайней мере, в прошлом, до президентских выборов 2018 года.

2 марта Ксения Собчак опровергла слухи об эмиграции из России. Она написала, что действительно отправляется в поездку, однако отметила, что отъезд связан с давно запланированным путешествием на время отпуска.

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Платон Щукин
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