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12:53, 8 октября 2023Культура

Глюкоза с семьей спряталась в бомбоубежище Израиля

Певица Глюкоза с мужем и детьми второй день прячется в бомбоубежище Израиля
Начало событий в новости Популярный американский певец отменил концерт в Израиле

Фото: Telegram-канал «Глюк’оZа»

Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, с супругом и дочерями второй день прячутся в бомбоубежище Израиля. Об этом сообщает «КП».

Они прилетели на концерт американского исполнителя Бруно Марса, который должен был пройти 7 октября в Тель-Авива, однако из-за начавшихся обстрелов выступление отменили. Глюкоза с семьей оказалась в гуще военных событий и укрылась в бомбоубежище.

Между тем аэропорт Бен-Гурион продолжает работать и 9 октября российская артистка намерена вернуться в Москву, уточняет журналистка Ксения Собчак.

Спустя несколько часов после обстрела 7 октября Бруно Марс и 60 членов его концертной группы улетели в Катар, где 8 октября запланирован его концерт.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, а еще десятки взяла в плен, сообщил пресс-секретарь армии Даниэль Хагари. По его словам, в настоящее время идут ожесточенные бои в Кфар-Азе — коммуне в южном регионе Израиля.

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    Любовь Ширижик
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