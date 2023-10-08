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12:04, 8 октября 2023Культура

Популярный американский певец отменил концерт в Израиле

Певец Бруно Марс отменил концерт в Израиле после обстрелов
Начало событий в новости Израиль назвал число ликвидированных бойцов ХАМАС

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американский певец Бруно Марс отменил запланированный концерт в Израиле после обстрелов. Об этом сообщили организаторы выступления в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Концерт должен был пройти 7 октября в Тель-Авиве. Однако в этот день группировка «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) стала обстреливать ракетами южный и центральный районы Израиля. Спустя несколько часов певец и 60 членов его концертной группы улетели в Катар, где 8 октября запланирован его концерт, сообщает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, а еще десятки взяла в плен, сообщил пресс-секретарь армии Даниэль Хагари. По его словам, в настоящее время идут ожесточенные бои в Кфар-Азе — коммуне в южном регионе Израиля.

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    Любовь Ширижик
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