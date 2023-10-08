Израиль назвал число ликвидированных бойцов ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа и взял десятки в плен

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 400 бойцов «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) в секторе Газа, а еще десятки взяла в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг пресс-секретаря армии Даниэля Хагари.

Хагари заявил, что сейчас идут ожесточенные бои в Кфар-Азе — коммуне в южном регионе Израиля.

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по комплексу, который принадлежит главе разведки ХАМАС. До этого стало известно, что израильская армия начала наносить удары по ХАМАС в секторе Газа. Перед этим армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.