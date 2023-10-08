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09:17, 8 октября 2023Мир

Израиль нанес удар по структуре важного функционера ХАМАС

Армия Израиля нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки ХАМАС

Фото: Ali Hamad / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что нанесла удар по комплексу, который принадлежит главе разведки «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Об ударе по важной структуре палестинской группировки сообщает РИА Новости.

«Истребители ВВС Израиля нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления ХАМАС», — говорится в заявлении об атаке по комплексу палестинского функционера.

Ранее израильская армия начала наносить удары по ХАМАС в секторе Газа. Перед этим армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома.

Известно, что израильские военные нанесли удары по трем оперативным командным центрам палестинской группировки ХАМАС. До этого армия сообщила о нанесении удара по командному посту радикального движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России).

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    Варвара Кошечкина
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