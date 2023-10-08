Израильская армия начала наносить удары по ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные наносят удары по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Армия обороны страны в Telegram-канале.
Ранее Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома.
Кроме того, по израильской больнице «Барзилай» на юге страны был нанесен ракетный удар со стороны сектора Газа. В результате атаки пострадали шесть человек.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.