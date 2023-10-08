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06:03, 8 октября 2023Мир

Израильская армия начала наносить удары по ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израильские военные наносят удары по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Армия обороны страны в Telegram-канале.

Ранее Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома.

Кроме того, по израильской больнице «Барзилай» на юге страны был нанесен ракетный удар со стороны сектора Газа. В результате атаки пострадали шесть человек.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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    Марина Совина
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