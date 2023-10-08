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04:22, 8 октября 2023Мир

Израильская больница подверглась ракетному удару

Times of Israel: по больнице на юге Израиля нанесен ракетный удар

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

По израильской больнице «Барзилай» на юге страны был нанесен ракетный удар со стороны сектора Газа, сообщает издание Times of Israel.

Медицинское учреждение находится в городе Ашкелон. «Ракета попала в мост между зданиями больницы», — пишет газета. Уточняется, что в результате атаки 50-летняя женщина получила серьезные ранения, еще пять человек пострадали.

Ранее Минздрав Израиля сообщил, что число пострадавших при эскалации палестино-израильского конфликта составляет по меньше мере 1452 человека. По данным ведомства, 18 человек находятся в критическом состоянии, еще 267 — в тяжелом.

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    Марина Совина
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