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22:27, 7 октября 2023Мир

Минздрав раскрыл число пострадавших при эскалации конфликта в Израиле

Минздрав: в результате эскалации в Израиле пострадали 1452 человека

Фото: Amir Cohen / Reuters

В результате конфликта в Израиле были ранены и госпитализированы по меньшей мере 1452 человека. Число пострадавших раскрыл Минздрав, передает издание Times of Israel.

По данным ведомства, 18 человек находятся в критическом состоянии, еще 267 — в тяжелом, а состояние 279 оценивается как средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что при эскалации палестино-израильского конфликта погибли как минимум 200 человек.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля заявила о начале военной операции в Газе. Также было объявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Марина Совина
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