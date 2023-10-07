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21:20, 7 октября 2023Мир

Число жертв обострения конфликта в Израиле выросло

N12: в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли 200 человек

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли как минимум 200 человек. Об этом сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12.

Ранее представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что боевики палестинской группировки ХАМАС взяли в заложники израильтян. Он не уточнил, сколько людей стали заложниками, а также не раскрыл точное число жертв в ходе столкновений с палестинцами.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля.

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    Марина Совина
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