Израиль подтвердил факт захвата заложников

Контр-адмирал армии Израиля подтвердил, что ХАМАС взял в заложники израильтян

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что боевики палестинской группировки ХАМАС захватили в заложники израильтян. Его слова приводит The Times of Israel.

Заложники были схвачены в районе сектора Газа, рассказал Хагари, однако не уточнил их число. Также военный не привел точных цифр по погибшим в ходе столкновений с палестинцами.

Ранее Тель-Авив начал переговоры с представителями ХАМАС о судьбе израильских заложников, захваченных в ходе атаки на территорию Израиля близ сектора Газа. Официально известно о 35 заложниках из числа военных и гражданских.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в Газе.