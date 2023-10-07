Израиль подтвердил факт захвата заложников
Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что боевики палестинской группировки ХАМАС захватили в заложники израильтян. Его слова приводит The Times of Israel.
Заложники были схвачены в районе сектора Газа, рассказал Хагари, однако не уточнил их число. Также военный не привел точных цифр по погибшим в ходе столкновений с палестинцами.
Ранее Тель-Авив начал переговоры с представителями ХАМАС о судьбе израильских заложников, захваченных в ходе атаки на территорию Израиля близ сектора Газа. Официально известно о 35 заложниках из числа военных и гражданских.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в Газе.