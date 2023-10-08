Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:53, 8 октября 2023Мир

Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома

Times of Israel: жителей сектора Газа призвали покинуть дома

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи, пишет газета Times of Israel.

«Операции ХАМАС вынуждают Армию обороны Израиля действовать в районе вашего проживания», — подчеркнул представитель.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Первый этап операции «Железные мечи» завершен: Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил ХАМАС в Израиле

    В Польше усомнились в возможном развале России

    Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома

    Ветеринар перечислила признаки инфицирования питомцев после укуса клеща

    Cyberpunk 2077 опередила «Ведьмака 3» по продажам

    Около десяти девушек солдаты ХАМАС похитили рядом с сектором Газа

    Израильская больница подверглась ракетному удару

    В США обвинили НАТО в истреблении украинцев

    В Киеве связали атаку на Израиль с украинским конфликтом

    В США заявили о массовом дезертирстве украинских солдат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости