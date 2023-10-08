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00:23, 8 октября 2023Мир

Израильская армия нанесла удар по командному центру ХАМАС

Армия Израиля сообщила о нанесенном ударе по ракетному командному центру ХАМАС

Фото: Aziz Taher / Reuters

Израильская армия нанесла удар по оперативному командному центру ракетных систем палестинской группировки ХАМАС, передает РИА Новости.

Кроме того, ЦАХАЛ также сообщила о нанесении удара по командному посту радикального движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России).

Ранее были опубликованы кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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    Марина Совина
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