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00:04, 8 октября 2023Мир

Появились кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа

Опубликованы кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа

Появились кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа. Видео опубликовал Telegram-канал «Московский комсомолец: главное сегодня».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Юлия Мискевич
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