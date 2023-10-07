Опубликованы кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа

Появились кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа. Видео опубликовал Telegram-канал «Московский комсомолец: главное сегодня».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.