Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:42, 8 октября 2023Мир

Израиль нанес удары по трем командным центрам ХАМАС

Израильская армия нанесла удары по трем командным центрам ХАМАС

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Израильские военные нанесли удары по трем оперативным командным центрам палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает армия страны, передает РИА Новости.

«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по трем оперативным командным центрам», — рассказали в ЦАХАЛ.

Ранее израильская армия сообщила о нанесении удара по командному посту радикального движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Помимо этого, она также ее беспилотники атаковали командный центр ракетных систем ХАМАС.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан назвал страну-виновника новых проблем на Кавказе

    Названа сломившая боевой дух ВСУ проблема

    Россияне обсудили внешность участниц конкурса «Московская красавица» 1988 года

    Трамп связал атаку на Израиль со слабостью США

    В Британии назвали поездку Зеленского в США провалом

    Израиль заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи»

    Израиль создаст закрытую военную зону около сектора Газа

    Израиль нанес удары по трем командным центрам ХАМАС

    В США заявили о массовом дезертирстве украинских солдат

    Израильских заложников с юга страны освободили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости