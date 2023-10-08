Израиль нанес удары по трем командным центрам ХАМАС

Израильская армия нанесла удары по трем командным центрам ХАМАС

Израильские военные нанесли удары по трем оперативным командным центрам палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает армия страны, передает РИА Новости.

«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по трем оперативным командным центрам», — рассказали в ЦАХАЛ.

Ранее израильская армия сообщила о нанесении удара по командному посту радикального движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Помимо этого, она также ее беспилотники атаковали командный центр ракетных систем ХАМАС.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.