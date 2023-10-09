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16:02, 9 октября 2023Мир

Израиль заявил о широкомасштабных ударах по стратегическим центрам ХАМАС

ЦАХАЛ: Израиль наносит масштабные удары по стратегическим центрам ХАМАС в Газе

Фото: Saleh Salem / Reuters

Израиль наносит удары по нескольким стратегическим центрам исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram.

Отмечается, что речь идет о широкомасштабных ударах по объектам в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим своим военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток. Политик также предупредил, что «трудные дни еще впереди».

Израиль объявил о проведении в Газе операции после массированного обстрела территории еврейского государства боевиками ХАМАС. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов за 48 часов.

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    Варвара Кошечкина
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