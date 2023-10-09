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15:41, 9 октября 2023Мир

Нетаньяху пообещал изменить Ближний Восток военным ответом ХАМАС

Премьер Нетаньяху: Израиль своим военным ответом изменит Ближний Восток

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израиль своим военным ответом исламистскому движению ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

«То, через что придется пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным. Государство [Израиль] перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр также предупредил, что «трудные дни для Израиля еще впереди».

Ранее главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что все военачальники ХАМАС обречены на уничтожение силами ЦАХАЛ, в том числе и лидер организации Яхья Синвар.

Израиль объявил о проведении в Газе операции после массированного обстрела территории еврейского государства боевиками ХАМАС. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов за 48 часов.

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    Анастасия Яланская
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