В атаках на Израиль виновата разведка, считают западные журналисты. Как спецслужбы не увидели угрозу и допустили войну?

The Washington Post: Атака ХАМАС — это результат провала разведки

Атака радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль и последующее объявление израильской армией военной операции в секторе Газа приковало внимание СМИ по всему миру. В своих материалах авторы отмечают, что боевики сумели застать Израиль врасплох. По их мнению, израильские спецслужбы не распознали угрозу. Как это возможно, ведь разведка Израиля считается одной из самых всесильных в мире?

The Washington Post

Американское издание The Washington Post опубликовало колонку журналиста Дэвида Игнатиуса под заголовком «Атака ХАМАС — это результат провала разведки, из которого Израилю, возможно, придется выпутываться годами».

Истинные провалы в разведке случаются не только из-за недостатка информации, но и из-за неспособности понять ее. Израиль знал о безудержной ненависти, которая вдохновляла ХАМАС и его сторонников в Иране. Однако он не оценил в полной мере смекалку и способности своих противников. The Washington Post

В своем материале автор также заявил, что «неудачи разведки берут свое начало в самонадеянности».

Фото: Amir Cohen / Reutrers

Le Figaro

Автор французской газеты Le Figaro Марк Генри заявил, что подготовка группировки ХАМАС к операции, вероятно, длилась несколько месяцев и осталась совершенно незамеченной для израильской службы безопасности.

«Что делают армия, полиция, службы безопасности?» — этот вопрос мучает и беспокоит израильтян. Полагая, что они в безопасности, они оказались во власти нескольких сотен вооруженных исламистов

Le Figaro

По мнению Генри, у властей Израиля были неверные представления насчет намерений группировки. Они полагали, что ХАМАС не будет нападать на Израиль из-за опасений, что за этим могут последовать репрессии в отношении жителей сектора Газа.

The Guardian

Журналист Питер Бомон в материале в британском издании The Guardian выразил уверенность в том, что внезапную атаку ХАМАС на Израиль годами будут помнить как крах разведки.

Если это и вызывает удивление, то потому, что Израиль крайне изощренно и крайне агрессивно осуществляет надзор над палестинским обществом. Отслеживание деятельности ХАМАС, в частности, является одной из важнейших задач органов безопасности. The Guardian

Associated Press

Корреспондент международного агентства Associated Press Тиа Гольденберг в своем материале указала, что израильская разведка за прошедшие десятилетия обрела репутация всесильной благодаря череде достижений.

Произошедшая на этих выходных атака, заставшая Израиль врасплох во время важного еврейского праздника, подвергает эту репутацию сомнению и вызывает вопросы относительно подготовки страны к противодействию более слабому, но полному решимости врагу

Associated Press

Гольденберг также привела в статье слова бывшего советника по нацбезопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху Яакова Амидрора, который высказался о нападении ХАМАС на Израиль словами «это крупный провал». «Эта операция доказывает, что [разведывательные] возможности в Газе никуда не годились», — сказал Амидрор.

Фото: Ronen Zvulun / Reutrers

ABC

Журналист Адам Харви в статье в австралийском издании ABC назвал нападение палестинских радикалов из сектора Газа на Израиль «тщательно скоординированной операцией». При этом, как отметил он, власти Израиля «понятия не имели, что произойдет» нападение.

На дорогах должны были быть контрольно-пропускные пункты. Силы быстрого реагирования должны были быть готовы сразиться с нападавшими. Вместо этого нападение ранним субботним утром застало врасплох как военных, так и гражданских лиц на пограничных заставах, в ближайших к Газе городах, на дорогах и на ночном музыкальном фестивале, на который приехали тысячи молодых израильтян ABC

Журналист добавил, что на кадрах, снятых камерами телефонов, можно увидеть, как вооруженные боевики группировки ХАМАС «беспрепятственно перемещаются внутри израильских военных баз, по дорогам на юге Израиля, вокруг израильских городов, проникают в дома и везут заложников в Газу».