В Нальчике подожгли еврейский культурный центр

В Нальчике подожгли здание строящегося еврейского культурного центра

В Нальчике неизвестные подожгли здание еврейского культурного центра. Об этом в воскресенье, 29 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, поджог центра в столице Кабардино-Балкарии совершили при помощи подожженных автомобильных покрышек, которые закинули в строящееся здание. Помимо этого, злоумышленники оставили на стене надпись антисемитского содержания, призывавшую к расправе над представителями еврейской национальности.

Ранее 29 октября сообщалось, что в дагестанской гостинице произошла попытка «антиеврейского рейда», сотня жителей требовала выселить граждан Израиля. Жители собрались около двух отелей в Хасавюрте на фоне распространившихся слухов о том, что туда заселились израильтяне.

28 октября в Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины. Протестующие потребовали прекращения огня.