В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины

В Лондоне тысячи людей выходят на пропалестинскую акцию, требуя прекращения огня

В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Протестующие требуют прекращения огня. Они идут к площади у парламента Великобритании. Силовики считают, что в пропалестинской акции будут участвовать примерно сто тысяч человек. Отмечается, что митинг проходит не только в Лондоне, но и в других городах страны.

Ранее стало известно, что полиция Израиля разрешила акцию протеста у дома премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Правоохранители называют право на протест «краеугольным камнем демократической страны». Однако митинг должен пройти в соответствии с местными законами и любыми инструкциями службы командования тыла.