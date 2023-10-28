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17:44, 28 октября 2023Мир

В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины

В Лондоне тысячи людей выходят на пропалестинскую акцию, требуя прекращения огня

Фото: Susannah Ireland / Reuters

В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Протестующие требуют прекращения огня. Они идут к площади у парламента Великобритании. Силовики считают, что в пропалестинской акции будут участвовать примерно сто тысяч человек. Отмечается, что митинг проходит не только в Лондоне, но и в других городах страны.

Ранее стало известно, что полиция Израиля разрешила акцию протеста у дома премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Правоохранители называют право на протест «краеугольным камнем демократической страны». Однако митинг должен пройти в соответствии с местными законами и любыми инструкциями службы командования тыла.

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      Екатерина Кашурникова
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