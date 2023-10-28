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12:39, 28 октября 2023Мир

Израильская полиция разрешила провести митинг у дома Нетаньяху в Кесарии

Times of Israel: в Израиле полиция одобрила акцию протеста у дома Нетаньяху

Фото: Maya Alleruzzo / Reuters

Полиция Израиля разрешила акцию протеста у дома премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление полиции.

Правоохранители называют право на протест «краеугольным камнем демократической страны». Однако митинг должен пройти в соответствии с местными законами и любыми инструкциями службы командования тыла.

Отмечается, что демонстрация недовольных деятельностью израильского правительства пройдет вечером в субботу, 28 октября.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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      Екатерина Кашурникова
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