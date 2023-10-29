Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:29, 29 октября 2023Россия

Власти Дагестана прокомментировали требование выселить израильтян из отеля

Меликов: причиной требования выгнать израильтян из отеля в Хасавюрте стал фейк

Фото: Eran Menashri / Unsplash

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал фейк причиной призыва выселить израильтян из отеля в Хасавюрте. Об инциденте он высказался в своем Telegram-канале.

28 октября у отеля «Фламинго» в Хасавюрте произошел пикет с требованием выселить якобы проживающих там израильтян. Меликов заявил, что причиной требований стали фейки и провокации, на которые поддались доверчивые люди. Он добавил, что из-за распространенных врагами России фейков «молодые ребята оказались на грани нарушения закона».

«Что произошло? Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы», — прокомментировал глава республики, отметив, что инцидент не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать.

Ранее Меликов раскритиковал ездящих с охраной местных чиновников. По его словам, если чиновники будут чаще ходить пешком, они, возможно, встретят земляков и поговорят с ними, а те в ответ смогут их поблагодарить или поругать.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Больница Красного Креста в Газе с 12 тысячами людей попала под обстрел

      Одетая в детские вещи обезьяна проехалась в Подмосковье на автобусе

      ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов в районе КПП «Эрез»

      ВСУ нанесли ракетный удар по школе в ЛНР

      «Хезболла» обстреляла израильских солдат у границы Ливана

      Уголовное дело возбудили по факту возгорания российского нефтерезервуара

      «Динамо» прервало пятиматчевую серию без побед в РПЛ

      ВОЗ отказалась эвакуировать больницы из сектора Газа

      В Чехии отреагировали на предложение выйти из ООН

      Необычный безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости