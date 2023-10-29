Власти Дагестана прокомментировали требование выселить израильтян из отеля

Меликов: причиной требования выгнать израильтян из отеля в Хасавюрте стал фейк

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал фейк причиной призыва выселить израильтян из отеля в Хасавюрте. Об инциденте он высказался в своем Telegram-канале.

28 октября у отеля «Фламинго» в Хасавюрте произошел пикет с требованием выселить якобы проживающих там израильтян. Меликов заявил, что причиной требований стали фейки и провокации, на которые поддались доверчивые люди. Он добавил, что из-за распространенных врагами России фейков «молодые ребята оказались на грани нарушения закона».

«Что произошло? Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы», — прокомментировал глава республики, отметив, что инцидент не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать.

Ранее Меликов раскритиковал ездящих с охраной местных чиновников. По его словам, если чиновники будут чаще ходить пешком, они, возможно, встретят земляков и поговорят с ними, а те в ответ смогут их поблагодарить или поругать.