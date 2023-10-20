Глава Дагестана раскритиковал ездящих с охраной местных чиновников

Глава Дагестана Меликов раскритиковал ездящих с охраной местных чиновников

Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе совещания раскритиковал местных чиновников, которые постоянно ездят с охраной и почти не ходят пешком. Слова политика передает администрация главы республики в Telegram-канале.

«А вас от кого охраняют-то? Не могу понять, от кого вас охраняют? Одна машина с охраной, впереди какая-то машина с охраной… "Подвезите меня к дому правительства!". А что вам через площадь-то не пройти?» — возмутился Меликов.

По его словам, если чиновники будут чаще ходить пешком, они, возможно, встретят земляков и поговорят с ними, а те в ответ смогут их поблагодарить или поругать. Глава республики добавил, что в Москве ездит в такси без охраны.

Меликов вспомнил, как однажды таксист из Дагестана спросил, почему он ездит в столице один. «Я [этому таксисту] говорю: "Ты мне что сделаешь, если я сейчас с тобой в машину сяду?"» — процитировал Меликов.

Ранее официальный представитель Кремля раскритиковал «птичий язык» чиновников. По словам Пескова, представители власти часто говорят на непонятном населению языке. Он выступил за выражение мыслей более доступным способом, «чтобы это было не сложно пересказывать».