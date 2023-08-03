Песков раскритиковал «птичий язык» чиновников

Песков: чиновникам нужно отказаться от «птичьего языка» и канцеляризмов

Российским чиновникам в публичных выступлениях стоит выражаться проще и отказаться от использования канцеляризмов. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

По словам Пескова, представители власти часто говорят на «птичьем языке», непонятном населению. «И когда чиновник выступает (...) и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются», — раскритиковал чиновников он.

В связи с этим пресс-секретарь президента выступил за выражение мыслей более доступным способом, «чтобы это было не сложно пересказывать».

Также Песков заявил, что Россия преодолела кризис и имеет перспективы для развития. Он назвал этот опыт уникальным и заявил, что это стало возможным благодаря патриотизму граждан.