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10:19, 3 августа 2023Россия

Песков раскритиковал «птичий язык» чиновников

Песков: чиновникам нужно отказаться от «птичьего языка» и канцеляризмов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российским чиновникам в публичных выступлениях стоит выражаться проще и отказаться от использования канцеляризмов. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

По словам Пескова, представители власти часто говорят на «птичьем языке», непонятном населению. «И когда чиновник выступает (...) и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются», — раскритиковал чиновников он.

В связи с этим пресс-секретарь президента выступил за выражение мыслей более доступным способом, «чтобы это было не сложно пересказывать».

Также Песков заявил, что Россия преодолела кризис и имеет перспективы для развития. Он назвал этот опыт уникальным и заявил, что это стало возможным благодаря патриотизму граждан.

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    Алан Босиков
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