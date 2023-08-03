Кремль констатировал выход России из кризиса

Песков заявил о выходе России из кризиса и увидел перспективы быстрого развития

Россия вышла из кризиса и имеет перспективы для быстрого по меркам сегодняшнего дня развития. Такое мнение во время лекции на форуме «Территория смыслов» высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

«Это уникально. Это еще предстоит изучать вам, как так произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа», — сказал Песков.

По его словам, патриотизм жителей страны помогает двигать страну вперед в сложных для нее условиях. Помимо этого, люди гордятся Россией, потому что страна должна была «провалиться в пропасть» в экономическом, социальном и других планах после беспрецедентных санкций, но выстояла.

Ранее Песков попросил не верить сообщениям о том, что санкции западных стран против Москвы работают, а российская экономика загибается. По его словам, и президент США Джо Байден, и европейские лидеры успокаивают своих граждан по поводу работающих санкций, но врут им.