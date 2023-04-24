Песков назвал враньем сообщения о работающих санкциях

Песков оценил сообщения о работающих санкциях и загибающейся экономике словом «вранье»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время выступления на марафоне «Знание.Первые» попросил не верить сообщениям о том, что санкции западных стран против Москвы работают, а российская экономика загибается, передает РИА Новости.

По его словам, и президент США Джо Байден, и европейские лидеры успокаивают своих граждан по поводу работающих санкций. «Дословно президент США говорил. Это вранье», — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля назвал враньем информацию о наличии у президента Владимира Путина двойников и нахождении его в бункере. По словам Пескова, глава государства всегда активен, все мероприятия посещает сам, а в бункере никогда не сидел.

Ранее на этом же мероприятии министр финансов Антон Силуанов заявил, что если ЕС резко ужесточит условия экспорта в Россию, то исчезнувшие товары можно будет приобрести у дружественных стран.