Страны G7 собрались ввести почти полный запрет на экспорт в Россию

Bloomberg: страны G7 намерены радикально изменить принцип ограничения экспорта в Россию

США и другие союзники Украины намерены в рамках санкций радикально изменить принцип ограничения экспорта в Россию, чтобы он касался большей части поставок. Как выяснил Bloomberg, идею ввести вместо списка запрещенных товаров перечень разрешенных позиций обсудят перед саммитом G7, который пройдет в мае в Японии.

Собеседник издания указал, что, скорее всего, даже в случае принятия соответствующего решения санкционная политика останется неизменной по отношению к сельскохозяйственной продукции и лекарствам.

Подход пока обсуждается и может существенно измениться. Основной задачей авторов инициативы остается привлечение на свою сторону Евросоюза, а это чревато продолжительными обсуждениями. Дело в том, что изменения должны одобрить все 27 членов блока, многие из которых по-прежнему имеют собственные интересы в отношении России.

Кроме того, столь существенный пересмотр режима санкций вызовет недовольство у компаний, продолжающих торговать с Россией, поскольку это не запрещено текущими ограничительными мерами. Отдельные опасения вызывает и непредсказуемая реакция со стороны Москвы.

Как отмечает издание, введение почти полного эмбарго на экспорт будет означать, что большая часть нынешних торговых потоков с Россией закроется. В текущем виде санкции сократили экспорт из Евросоюза и стран G7 в Россию почти в два раза, но речь все равно идет о товарах на сумму 66 миллиардов долларов. Члены G7 считают, что такой объем слишком высок, особенно с учетом способности Москвы обходить санкции с помощью параллельного импорта через третьи страны.

Ранее европейский чиновник в комментарии Financial Times (FT) рассказал, что новых антироссийских санкций ждать не стоит, потому что введение дополнительных ограничительных мер приведет только к росту исключений из них. Вместе с тем до этого еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.