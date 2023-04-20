Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 20 апреля 2023Мир

В ЕС признали конец антироссийских санкций

FT: в ЕС считают, что с антироссийскими санкциями покончено

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Новые антироссийские санкции могут привести к росту исключений из них, а не ограничений, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на европейского чиновника.

«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем [ограничительных] мер», — обозначил политик позицию Евросоюза (ЕС).

При этом многие западные чиновники признают, что незатронутые ограничениями сферы российской экономики важны для ряда стран ЕС, поэтому против них не будут вводить санкции. Как отметили собеседники издания, работающие над новым пакетом мер против Москвы, при его разработке ЕС может ограничиться лишь списком лиц и мерами по ужесточению уже существующих ограничений.

Ранее еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций. Она отметила, что ЕС должен быть уверен, что Россия не сможет найти способы обойти ограничения.

24 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о новых ограничениях против России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Назван кандидат на пост нового командующего Тихоокеанским флотом
Россиянкам назвали модные купальники на лето
ФСБ задержала иностранного студента российского вуза за пропаганду терроризма
Глава Орловской области выдвинул предложение после смертельного нападения собак
Польша предложила Евросоюзу запретить ввоз продуктов с Украины
Стало известно о съемках сериала по «Сумеркам»
Райан Рейнольдс рассказал о «совершенно новом» Росомахе в «Дэдпуле 3»
Племянник Джона Кеннеди оценил мощь армии России
Рогов рассказал о готовящемся контрнаступлении ВСУ в день смерти Гитлера
Стали известны детали дела о дестабилизации ситуации в Молдавии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.