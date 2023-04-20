В ЕС признали конец антироссийских санкций

FT: в ЕС считают, что с антироссийскими санкциями покончено

Новые антироссийские санкции могут привести к росту исключений из них, а не ограничений, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на европейского чиновника.

«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем [ограничительных] мер», — обозначил политик позицию Евросоюза (ЕС).

При этом многие западные чиновники признают, что незатронутые ограничениями сферы российской экономики важны для ряда стран ЕС, поэтому против них не будут вводить санкции. Как отметили собеседники издания, работающие над новым пакетом мер против Москвы, при его разработке ЕС может ограничиться лишь списком лиц и мерами по ужесточению уже существующих ограничений.

Ранее еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций. Она отметила, что ЕС должен быть уверен, что Россия не сможет найти способы обойти ограничения.

24 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о новых ограничениях против России.