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00:31, 24 марта 2023Мир

В ЕК раскрыли подробности о новом пакете санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен: 11-й пакет против России содержит меры против обхода санкций
СюжетСанкции против России:
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие ограничения войдут в 11-й пакет санкций против России. Ее слова приводит РИА Новости.

По итогам первого дня саммита Евросоюз в Брюсселе фон дер Ляйен раскрыла подробности о новом пакете санкций против России и подчеркнула, что он будет содержать решения против обхода ограничений.

«У нас есть набор уже принятых мер, но их, конечно, недостаточно. И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода [действующих ограничений]», — отметила она.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают новые ограничения против России. Конкретные меры не были предложены, однако организация намерена усилить санкционное давление.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнял, что у Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России. По его мнению, инструменты уже исчерпаны. Боррель добавил, что страны объединения сосредоточатся на увеличении помощи Украине.

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Марина Совина
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