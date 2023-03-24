В ЕК раскрыли подробности о новом пакете санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен: 11-й пакет против России содержит меры против обхода санкций

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие ограничения войдут в 11-й пакет санкций против России. Ее слова приводит РИА Новости.

По итогам первого дня саммита Евросоюз в Брюсселе фон дер Ляйен раскрыла подробности о новом пакете санкций против России и подчеркнула, что он будет содержать решения против обхода ограничений.

«У нас есть набор уже принятых мер, но их, конечно, недостаточно. И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода [действующих ограничений]», — отметила она.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают новые ограничения против России. Конкретные меры не были предложены, однако организация намерена усилить санкционное давление.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнял, что у Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России. По его мнению, инструменты уже исчерпаны. Боррель добавил, что страны объединения сосредоточатся на увеличении помощи Украине.