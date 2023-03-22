Стало известно об обсуждении в ЕС новых санкций против России

Страны ЕС обсуждают новые санкции против России, но конкретные меры не предложены

Государства Европейского союза (ЕС) обсуждают новые санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Также стало известно, что конкретные ограничительные меры пока не были предложены, но ЕС планирует усилить санкционное давление. «Обсуждения о введении новых санкций в отношении России проходят сейчас между странами-членами ЕС, однако на данный момент не представлено ни одного конкретного предложения по 11-му пакету санкций», — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России, все санкционные инструменты уже исчерпаны. Он уточнил, что страны объединения сосредоточатся на увеличении помощи Украине.