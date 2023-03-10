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14:03, 10 марта 2023Мир

Боррель заявил об исчерпании санкционных инструментов ЕС против России

Euractiv: Боррель заявил, что у ЕС почти не осталось опций новых санкций против России

Фото: Spada / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

У Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России, все санкционные инструменты уже исчерпаны, поэтому ЕС сосредоточится на помощи Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает Euractiv.

«Не так много [опций] осталось, что можно сделать, в вопросе санкций. Было бы странно, если бы через год после начала войны оставалось бы гораздо больше вариантов. Мы использовали наш пошаговый процесс, и мы действовали поэтапно — возможно, иногда даже слишком поэтапно. Но действительно, через год после вторжения мы подходим к концу лестницы», — заявил Боррель.

Он добавил, что теперь Брюссель нацелен на решение насущных проблем, связанных с поддержкой Украины, например недостаток артиллерийских 155-миллиметровых боеприпасов.

Ранее Боррель анонсировал активизацию работы по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины «в соответствии с международным правом». «Россия должна компенсировать огромные потери Украины, ее населения, должна оплатить расходы на ее восстановление», — пояснил он.

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Виктория Кондратьева
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