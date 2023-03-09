ЕС вновь занялся замороженными российскими активами

Боррель: ЕС активизировал работу по российским активам для восстановления Украины

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель анонсировал активизацию работы по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Его заявление приводит РИА Новости.

По словам Борреля, ЕС вновь занялся российскими активами «в соответствии с международным правом». «Россия должна компенсировать огромные потери Украины, ее населения, должна оплатить расходы на ее восстановление», — пояснил глава евродипломатии.

В середине февраля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз уже заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов — они принадлежали организациям и физическим лицам из России. По его словам, эта сумма не окончательна, так как сейчас ЕС продолжит работать по активам Центробанка России.

Ранее исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема замороженных на Западе российских активов противоречит нормам международного права, поэтому рано или поздно их будет необходимо возвращать.