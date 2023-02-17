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14:03, 17 февраля 2023Экономика

ЕС раскрыл сумму замороженных российских активов

Еврокомиссар Рейндерс: ЕС заморозил 21,5 млрд евро активов российских организаций и физлиц
Дидье Рейндерс

Дидье Рейндерс. Фото: Francisco Seco / Reuters

Евросоюз (ЕС) уже заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов — они принадлежали организациям и физическим лицам из России. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает РИА Новости.

По словам Рейндерса, эта сумма не окончательна, так как сейчас ЕС продолжит работать по активам Центробанка России (ЦБ РФ). «На данный момент мы смогли заморозить 21,5 миллиарда евро олигархов и организаций из санкционного списка. Мы продолжаем работать и по активам Центробанка РФ, заморожены некоторые активы и трансакции, в том числе через Euroclear», — раскрыл подробности еврокомиссар.

Санкции в отношении российского Центробанка, а именно заморозку резервов регулятора в различных национальных валютах, в конце февраля 2022 года ввели США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония. Так государства отреагировали на начало военных действий на Украине. В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Блокировку российских резервов за рубежом в России назвали кражей.

Bloomberg со ссылкой на юристов Европейского союза сообщил, что блок не знает, где находится подавляющая часть замороженных активов Центробанка России, а именно 86 процентов. Агентство отмечает, что из 258 миллиардов долларов на текущий момент установлено местонахождение не более 36,4 миллиарда долларов.

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Варвара Кошечкина
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