В ЕС заявили о невозможности найти большинство замороженных активов России

Bloomberg: ЕС неизвестно местонахождение 86% замороженных активов Центробанка России

Юридическая служба Евросоюза признала, что не знает, где находится подавляющая часть замороженных активов Центробанка России. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что из 258 миллиардов долларов на текущий момент установлено местонахождение не более 36,4 миллиардов долларов. Таким образом, ЕС неизвестно расположение 86 процентов заблокированных средств.

Юристы отметили, что если ЕС хочет использовать эти деньги на восстановление Украины, их необходимо сначала найти. В связи с этим они предложили обязать европейские банки незамедлительно передать всю информацию о замороженных средствах РФ Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность конфискации заблокированных активов Банка России. В настоящий момент блок изучает способы реализации меры в соответствии с международными правилами и в частности думает о потенциальном использовании активов ЦБ.

Российские активы оказались заморожены в результате санкций против Центрального банка после начала специальной военной операции.