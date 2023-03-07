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07:12, 7 марта 2023Мир

В России заявили о необходимости возврата Евросоюзом замороженных активов

Дипломат Логвинов заявил, что однажды ЕС придется вернуть России замороженные активы

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема замороженных на Западе российских активов противоречит нормам международного права, поэтому рано или поздно их будет необходимо возвращать. Об этом сообщает РИА Новости.

Сколько бы ни совещались Евросоюз, "Группа семи", какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая "воровская схема" по определению противоречит общепринятым правовым нормам

Кирилл ЛогвиновИсполняющий обязанности постпреда России при ЕС

Дипломат отметил, что юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что однажды российские госактивы придется возвращать, при этом, возможно, с процентами.

В том случае, если они по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков. Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются

Кирилл ЛогвиновИсполняющий обязанности постпреда России при ЕС
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25 февраля 2023

Десятый пакет санкций

25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине, в который вошли запреты на работу российских СМИ и новые ограничения в отношении российских физических и юридических лиц.

Ограничения затронули 1473 физлица и 205 организации из России, в том числе банковский сектор, передовые технологии, а также частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Их активы заморозили, а гражданам и компаниям ЕС запретили предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом. Как подсчитала Еврокомиссия, ЕС ввел торговые ограничения против России на сумму 11,4 миллиарда евро.

Среди прочих в санкционный список включили российские Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк, которые, как заявляют в ЕС, «обеспечивают существенные доходы» властям России.

В ответ на это в постпредстве России в Вене заявили, что Москва не оставит без ответа десятый пакет санкций ЕС. Сами антироссийские меры сочли нелегитимными. Кроме того, дипломаты выразили критику в связи с введением ограничений против российских СМИ — они якобы нарушают международные договоры.

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Судьба замороженных активов

В феврале еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что ЕС уже заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов — они принадлежали организациям и физическим лицам из России. При этом эта сумма не окончательна, так как ЕС продолжает работать по активам Центробанка России (ЦБ РФ), санкции в отношении которого западные государства ввели в конце февраля прошлого года.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. При этом, по информации Bloomberg, ЕС не знает, где находится подавляющая часть замороженных активов ЦБ, а именно 86 процентов. Агентство отмечало, что из 258 миллиардов долларов установлено местонахождение не более 36,4 миллиарда долларов.

В январе глава Совета ЕС Шарль Мишель во время встречи с украинскими представителями в Киеве пообещал, что все замороженные средства, принадлежащие России, пойдут на восстановление Украины.

Ущерб должен быть компенсирован. Мы заморозили российские активы на 300 миллиардов евро. Я уверен, что они должны и будут использованы для восстановления Украины

Шарль МишельГлава Совета ЕС

Законных оснований для того, чтобы просто конфисковать российские активы и направить их Украине, нет, хотя на этом продолжают настаивать отдельные государства.

В то же время Швейцария не увидела юридических оснований для передачи Украине замороженных активов России. Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FJU) пришла к выводу, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Эта мера, в частности, противоречила бы конституционным гарантиям». В аналогичном ключе высказывалась и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр.

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Позиция Москвы

Блокировку российских резервов за рубежом заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов назвал кражей. По мнению замсекретаря СБ, «организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры».

Сравнил заморозку западными странами российских валютных резервов с кражей и премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, вводя санкции, Запад постарался нанести вред как российской финансовой сфере, так и промышленности с деловым обществом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял о намерении Москвы продолжать отстаивать свои интересы в вопросе разморозки золотовалютных резервов, замороженных Западом.

Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней

Дмитрий ПесковПресс-секретарь Кремля
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Марина Совина
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