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14:30, 31 октября 2022Россия

Кремль оценил разморозку резервов России фразой «надежда умирает последней»

Пресс-секретарь Песков: РФ не теряет надежду на разморозку валютных резервов Западом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия намерена продолжать отстаивать свои интересы в вопросе разморозки золотовалютных резервов, замороженных Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Шансы на разморозку резервов России в Кремле оценили фразой «надежда умирает последней».

«Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней», — заявил Песков.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что замороженные золотовалютные резервы РФ объемом 300 миллиардов евро можно разморозить тогда, когда начнется восстановление Украины при участии России.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах.

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Валерий Розенберг
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