Постпредство России назвало десятый пакет санкций ЕС нелегитимным

Постпредство России в Вене: десятый пакет санкций ЕС нелегитимен, не останется без ответа

Москва не оставит без ответа десятый пакет санкций, введенный Евросоюзом в ответ на боевые действия на Украине. Об этом заявили в постпредстве России в Вене, пишет РИА Новости.

Сами антироссийские меры сочли нелегитимными. Кроме того, критику выразили в связи с введением ограничений против российских СМИ — они якобы нарушают международные договоры. «Они приняты без одобрения Совета Безопасности ООН и потому незаконны. Евросоюз не может этого не понимать, а значит, все его слова о своей приверженности Уставу ООН — пустой звук», — отметили дипломаты.

Новый пакет санкций ввели в действие в субботу, 25 февраля. Ограничения ЕС затронут 1473 физлица и 205 организаций из России. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.