Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России

Евросоюз ввел в действие 10-й пакет санкций против России

Евросоюз (ЕС) в субботу, 25 февраля, ввел в действие десятый пакет санкций против России. Ограничения затронут банковский сектор, передовые технологии, а также иранские компании. Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, юбилейный пакет санкций нацелен на тех, «кто играет важную роль в продолжении этой жестокой войны».

Мы будем продолжать усиливать давление на Россию — и будем делать это столько, сколько потребуется, пока Украина не будет освобождена от жестокой российской агрессии Жозеп Боррель Глава европейской дипломатии

Черный список

В рамках нового пакета санкций ЕС ограничения затронут 1473 физлица и 205 организации из России. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.

Как подсчитала Еврокомиссия, ЕС ввел торговые ограничения против России на сумму 11,4 миллиарда евро. Также стало известно, что с учетом нового пакета санкций почти половина экспорта ЕС в Россию теперь попала под ограничительные меры.

Среди прочих в санкционный список включили российские Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк, которые, как заявляют в ЕС, «обеспечивают существенные доходы» властям России.

Также под санкции среди прочих попали медиагруппа «Россия Сегодня» и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский, главный редактор информационного агентства Regnum Марина Ахмедова и журналист Александр Коц.

Кроме того, в санкционном списке оказались ряд членов Совета Федерации и Государственной Думы, заместители министров, государственные чиновники, военачальники, прокуроры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и девять человек из состава Совета по правам человека.

Санкции США

Соединенные Штаты также ввели новые антироссийские санкции. Минторг страны расширил запрет экспорта в Россию смартфонов дороже 300 долларов и бытовой техники. Ограничения коснутся 276 кодов товарной номенклатуры, в том числе под ограничения попали кондиционеры и холодильники стоимостью 750 долларов в США, вентиляторы, посудомоечные машины, роботы-пылесосы дороже 100 долларов, бытовые кофемашины, микроволновые печи и другие приборы.

Кроме того, США ввели блокирующие санкции в отношении ряда российских финансовых организаций. В частности, ограничительные меры затронули Московский кредитный банк (МКБ), банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит» и МТС-банк.

Помимо этого, рестрикции затронули 100 физических и юридических лиц из России, связанных с металлургическим и горнодобывающим сектором, ограничения затронули 22 физических и 83 юридических лица.