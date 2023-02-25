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22:02, 25 февраля 2023Экономика

ЕС ввел санкции в отношении ЧВК «Вагнер»

ЕС ввел санкции в отношении ЧВК «Вагнер», в блок включены 11 физлиц и 7 организаций

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Евросоюз (ЕС) в рамках десятого пакета санкций ввел отдельный блок ограничений в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в него включены 11 физлиц и семь организаций. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Согласно заявлению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, «деятельность группы "Вагнер" представляет угрозу для людей в странах, где они работают, и для Евросоюза» и «ставит под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действует в рамках каких-либо правовых рамок».

В список включены в том числе президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, глава группы «Вагнер» в Мали Иван Маслов, пресс-секретарь группы «Вагнер» в ЦАР Александр Иванов.

Санкции были введены также против Фонда защиты национальных ценностей, радиостанции из ЦАР Lengo Sengo, компаний Meroe Gold и M-Invest за сотрудничество с ЧВК «Вагнер».

Ранее группа американских сенаторов призвала признать ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. По словам сенатора Линдси Грэм, это позволит задействовать всю тяжесть американских санкций.

Бизнесмен Евгений Пригожин заявлял, что идея США признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией не попадает ни под один из критериев для подобного решения. При этом, добавил он, деятельность самих Штатов полностью под них подходит.

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Марина Совина
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