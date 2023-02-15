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22:00, 15 февраля 2023Мир

В США призвали признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Группа американских сенаторов призвала признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Группа американских сенаторов призвали признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» иностранной террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким предложением выступили сенаторы Роджер Уикер и Бен Кардин. Они повторно представили «Закон о привлечении к ответственности российских наемников», их инициативу поддержали еще шесть коллег.

«Группа "Вагнера" — это не просто частная наемническая группа, они — продолжение российской армии и силового аппарата», — отметила сенатор Линдси Грэм. По ее словам, признание группы «Вагнер» иностранной террористической организацией позволит задействовать всю тяжесть американских санкций.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что идея США признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией не попадает ни под один из критериев для подобного решения. При этом, добавил он, деятельность самих Штатов полностью под них подходит.

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Варвара Кузьмина
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