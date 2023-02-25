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21:40, 25 февраля 2023Экономика

США ограничили экспорт смартфонов и бытовой техники в Россию

Минторг США расширил запрет экспорта в Россию смартфонов дороже $300 и кофемашин

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Минторг США расширил запрет экспорта в Россию смартфонов дороже 300 долларов и бытовой техники. Об этом говорится на сайте ведомства.

Из текста документа следует, что ограничения коснутся 276 кодов товарной номенклатуры. Под ограничения попали кондиционеры стоимостью 750 долларов в США, настенные и напольные вентиляторы, а также вентиляторы для крыш.

Также в перечень попали холодильники дороже 750 долларов, посудомоечные машины, роботы-пылесосы дороже 100 долларов.

Помимо этого, вводится запрет на экспорт принтеров дороже 300 долларов, электронных весов дороже 100 долларов, микроволновых печей для домашнего использования, бытовых кофемашин, электрических тостеров, звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования и смартфонов дороже 300 долларов.

После введения десятого пакета под санкции Евросоюза (ЕС) попали 1473 физлица и 205 организаций из России. Среди включенных в санкционный список — российские Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк, а также медиагруппа «Россия Сегодня».

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Юлия Мискевич
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