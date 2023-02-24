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19:52, 24 февраля 2023Экономика

США ввели санкции против 11 российских банков

Блокирующие санкции США затронули 11 банков РФ, в том числе МКБ, «Зенит» и «Уралсиб»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

США ввели блокирующие санкции в отношении ряда российских финансовых организаций. В частности, ограничительные меры затронули Московский кредитный банк (МКБ), банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит» и МТС-банк. Об этом сообщается в заявлении Минфина США.

В SDN list также были включены Металлинвестбанк и Ланта-банк, а также банки «Приморье», «Левобережный», СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

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Варвара Кошечкина
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