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21:59, 25 февраля 2023Экономика

В список санкций ЕС включили ряд российских военачальников

В десятый список санкций ЕС включили военачальников Авдеева, Теплинского и Каракаева

Фото: Yves Herman / Reuters

В десятый санкционный список Евросоюза (ЕС) включены российские военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев, следует из опубликованного ЕС документа.

В пояснении отмечается, что фигуранты «несут ответственность за поддержку и осуществление действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

После введения десятого пакета под санкции Евросоюза (ЕС) попали 1473 физлица и 205 организаций из России. Активы попавших в санкционный список россиян и организаций будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Среди фигурантов — российские Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк, а также медиагруппа «Россия Сегодня».

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Юлия Мискевич
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