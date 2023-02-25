20 замминистров России и четыре депутата Госдумы попали под санкции ЕС

В десятый пакет санкций ЕС попали 20 замминистров России и четыре депутата Госдумы

Евросоюз (ЕС) внес в десятый пакет санкций 20 заместителей министров России, а также еще четырех депутатов Государственной Думы. Об этом говорится в документе, размещенном в официальном журнале ЕС.

Под санкции попали 20 заместителей министров, в том числе из Минэкономразвития и Минпромторга. Так, например, в список попали замминистра в минпромторге Василий Осьмаков, замминистра Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Кроме того, санкции введены в отношении четырех депутатов Госдумы, в том числе Татьяны Ларионовой и Олега Михайлова.

Всего после введения десятого пакета под санкции Евросоюза (ЕС) попали 1473 физлица и 205 организаций из России. Среди включенных в санкционный список — российские Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк, а также медиагруппа «Россия Сегодня».