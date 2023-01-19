В ЕС заявили о планах восстановления Украины за счет замороженных средств России

Мишель: замороженные €300 млрд России должны быть использованы на восстановление Украины

Все замороженные средства, принадлежащие России, пойдут на восстановление Украины. Об этом заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель во время встречи с украинскими представителями в Киеве, сообщает РИА Новости.

«Ущерб должен быть компенсирован. Мы заморозили российские активы на 300 миллиардов евро. Я уверен, что они должны и будут использованы для восстановления Украины», — заявил Мишель.

Он также выразил уверенность, что европейские законодатели смогут вовремя подготовить юридические нормы для реализации плана.

Ранее Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины». За принятие документа проголосовали 472 депутата, 19 выступили против, 33 человека воздержались. Решение ни к чему не обязывает, но другие органы Евросоюза должны принять его во внимание.