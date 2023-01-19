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14:45, 19 января 2023Мир

Европарламент проголосовал за резолюцию о трибунале по России

Европарламент проголосовал за необязывающую резолюцию о трибунале по России

Фото: Yves Herman / Reuters

Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины». Об этом говорится на сайте ЕП.

«Депутаты Европарламента требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство России за преступления и агрессию против Украины... Депутаты ЕП призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала», — говорится в заявлении.

При этом принятая резолюция не обязывает к обязательному исполнению.

Еврокомиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций еще 30 ноября прошлого года.

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Виктория Кондратьева
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