Заморозку Западом российских резервов сравнили с кражей

Премьер Мишустин обвинил Запад в краже из-за заморозки российских валютных резервов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сравнил заморозку западными странами российских валютных резервов с кражей. Об этом он сказал во время выступления на международном экспортом форуме «Сделано в России». Его слова приводит ТАСС.

По его словам, вводя санкции, «недружественные страны» постарались нанести вред как российской финансовой сфере, так и промышленности с деловым обществом. «Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов», — прокомментировал он.

В марте глава Минфина Антон Силуанов заявил, что из-за санкций Россия потеряла доступ к 300 миллиардам долларов своих резервов. «У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — уточнял министр.

Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Резервы банка в своих национальных валютах заморозили США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония.