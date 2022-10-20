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12:20, 20 октября 2022Экономика

Заморозку Западом российских резервов сравнили с кражей

Премьер Мишустин обвинил Запад в краже из-за заморозки российских валютных резервов
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин сравнил заморозку западными странами российских валютных резервов с кражей. Об этом он сказал во время выступления на международном экспортом форуме «Сделано в России». Его слова приводит ТАСС.

По его словам, вводя санкции, «недружественные страны» постарались нанести вред как российской финансовой сфере, так и промышленности с деловым обществом. «Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов», — прокомментировал он.

В марте глава Минфина Антон Силуанов заявил, что из-за санкций Россия потеряла доступ к 300 миллиардам долларов своих резервов. «У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — уточнял министр.

Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Резервы банка в своих национальных валютах заморозили США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония.

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Платон Щукин
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