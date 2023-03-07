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04:39, 7 марта 2023Мир

Дипломат заявил о необходимости возврата ЕС замороженных активов России

Дипломат Логвинов: ЕС рано или поздно придется вернуть России замороженные активы

Фото: Johanna Geron / Reuters

Любая форма отъема замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права, поэтому рано или поздно их будет необходимо возвращать. Об этом в беседе с РИА Новости заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Сколько бы ни совещались Евросоюз, «Группа семи», какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам», — сказал дипломат.

Он отметил, что юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что рано или поздно российские госактивы придется возвращать, при этом, возможно, с процентами и из кармана европейских налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что Швейцария заблокировала российские активы на 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Глава МИД страны Иньяцио Кассис не исключал, что страна станет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Однако, по его словам, пока для такого шага нет правовой основы.

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Марина Совина
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