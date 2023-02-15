В Швейцарии не увидели оснований для передачи российских активов Украине

Швейцария заявила об отсутствии оснований для передачи Украине активов России

Швейцария не видит юридических оснований для передачи Украине замороженных активов России. Об этом говорится на сайте Федерального совета страны.

«Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FJU) пришла к выводу, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Эта мера, в частности, противоречила бы конституционным гарантиям», — сказано в заявлении.

При этом отмечается, что Швейцария продолжит поддерживать Украину вне зависимости от судьбы замороженных российских активов.

13 февраля в Берне заявили, что в рамках санкций Швейцария заблокировала активы России на 8,1 миллиарда долларов. Такую сумму назвала пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике Антье Бэрчи.

Ранее газета SonntagsZeitung сообщила, что швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил свыше трети российских активов, зарегистрированных в стране, более чем на 19 миллиардов долларов. По словам Бэрчи, в эту сумму входят средства, санкции на которые наложили другие государства.