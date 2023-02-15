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14:33, 15 февраля 2023Мир

В Швейцарии не увидели оснований для передачи российских активов Украине

Швейцария заявила об отсутствии оснований для передачи Украине активов России

Фото: Lian Yi / Xinhua / Globallookpress.com

Швейцария не видит юридических оснований для передачи Украине замороженных активов России. Об этом говорится на сайте Федерального совета страны.

«Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FJU) пришла к выводу, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Эта мера, в частности, противоречила бы конституционным гарантиям», — сказано в заявлении.

При этом отмечается, что Швейцария продолжит поддерживать Украину вне зависимости от судьбы замороженных российских активов.

13 февраля в Берне заявили, что в рамках санкций Швейцария заблокировала активы России на 8,1 миллиарда долларов. Такую сумму назвала пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике Антье Бэрчи.

Ранее газета SonntagsZeitung сообщила, что швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил свыше трети российских активов, зарегистрированных в стране, более чем на 19 миллиардов долларов. По словам Бэрчи, в эту сумму входят средства, санкции на которые наложили другие государства.

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Полина Матюхина
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